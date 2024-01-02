Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η δολοφονία του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς Σάλεχ αλ-Αρούρι σήμερα Τρίτη σε επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Λίβανο, θα πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

"Το αίμα του μάρτυρα θα πυροδοτήσει αναμφίβολα άλλη μια έκρηξη στις φλέβες της αντίστασης και το κίνητρο κατά των σιωνιστών κατακτητών, όχι μόνο στην Παλαιστίνη, αλλά και στην περιοχή και ανάμεσα σε όλους όσοι αναζητούν την ελευθερία παγκοσμίως", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανανί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος καταδίκασε επίσης την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου από "το επιθετικό σιωνιστικό καθεστώς". Ο Λίβανος ουσιαστικά ελέγχεται από την σιιτική Χεζμπολάχ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

