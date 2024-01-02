Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε σήμερα το βράδυ ως "έγκλημα" το ισραηλινό πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού που οδήγησε στον θάνατο του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής Χαμάς.
Σε ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι "αυτό το νέο ισραηλινό έγκλημα έχει στόχο να παρασύρει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης" με το Ισραήλ.
Οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς, περιορίζονταν έως τώρα στις συνοριακές περιοχές στον νότιο Λίβανο.
- ΗΠΑ: Άτομο με πιθανά ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης που έπεσε στο πλήθος σε συναυλία στο Ρότσεστερ
- «Φωτιά» στη Μέση Ανατολή: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ο υπαρχηγός της Χαμάς - Επιβεβαίωσε το θάνατό του η οργάνωση
- Σουδάν: Ανοικτές στην άμεση κατάπαυση του πυρός μέσω διαπραγματεύσεων οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.