Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε σήμερα το βράδυ ως "έγκλημα" το ισραηλινό πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού που οδήγησε στον θάνατο του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σε ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι "αυτό το νέο ισραηλινό έγκλημα έχει στόχο να παρασύρει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης" με το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς, περιορίζονταν έως τώρα στις συνοριακές περιοχές στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.