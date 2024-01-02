Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα Τρίτη γραφεία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Βηρυτό, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του σάιτ al-Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα εκ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ο Σάλαχ αλ Αρούρι, υπαρχηγός της οργάνωσης μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του υπαρχηγού της από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.



Η έκρηξη συγκλόνισε τη Βηρυτό την Τρίτη καθώς κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα με το Ισραήλ. Βίντεο έδειξαν μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα και κατοικίες.



Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι η έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Μασριφίγια, νότια της Βηρυτού, και ότι αυτοκίνητα καίγονταν.



Η Washington Post επικαλείται εκπρόσωπο της Χεζμπολάχ, ο οποίος είπε ότι το αρχηγείο ενός Παλαιστίνιου αξιωματούχου ήταν στόχος στο προάστιο Νταχιέχ όπου βρίσκεται η Μασριφιγιά. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης το αρχηγείο της Χεζμπολάχ.



Η έκρηξη σημειώθηκε καθώς κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές στη Συρία και τον Λίβανο τη νύχτα της Τρίτης, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι είχαν στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ.

#Breaking 2 car explode in #Beirut southern suburbs. Preliminary reports that it may have been a targeted attack against #Hamas member but no confirmation yet. Several victims reported #Lebanon pic.twitter.com/eB4MgIvAvZ — Maha Yahya (@mahamyahya) January 2, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ

