Ο Σούνακ διαβεβαιώνει τον Ζελένσκι για την υποστήριξη του Λονδίνου στην Ουκρανία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε σήμερα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024 και μελλοντικά, εφόσον χρειαστεί.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Ρίσι Σούνακ «υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή στρατιωτικής και διπλωματικής υποστήριξης στην Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω παραδόσεων οπλικών συστημάτων, ανέφερε η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες των σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Ρωσία εξαπέλυσε το πρωί νέο μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας 119, κυρίως στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Είχε προηγηθεί η απειλή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ως αντίποινα για την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης «τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση, ιδιαίτερα την πρόοδο που σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα και τις επιτυχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, η οποία ενισχύθηκε με πυραύλους εδάφους-αέρος από το Ηνωμένο Βασίλειο»..

Το Λονδίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή την παράδοση περίπου 200 αντιαεροπορικών πυραύλων στην Ουκρανία για να ενισχύσει την άμυνά της, καλώντας τους συμμάχους «να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» για να υποστηρίξουν στρατιωτικά το Κίεβο.

Από την αρχή του προηγούμενου έτους, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει άρματα μάχης Challenger 2, τρία αυτοκινούμενα πυροβόλα AS-90, εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η αξία της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία εκτιμάται πως ανέρχεται συνολικά σε 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

