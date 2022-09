Ιράν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τη Μαχσά Αμινί - Συνελήφθη η κόρη του πρώην πρόεδρου της χώρας

Δεν κοπάζουν οι διαδηλώσεις για το θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, παρά την αιματηρή καταστολή. Για 12η συνεχόμενη νύκτα οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους χθες Τρίτη σε πολλές πόλεις της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο της Αμινί, αλλά και δεκάδων άλλων διαδηλωτών, διεκδικώντας ελευθερία.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωση ότι περισσότεροι από 1.200 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου. Όπως καταγγέλλουν ΜΚΟ έχουν συλληφθεί και ακτιβιστές, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Χθες εξάλλου, συνελήφθη στην Τεχεράνη και η Φαεζέχ Χασεμί, η κόρη του πρώην προέδρου του Ιράν Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, για «υποκίνηση των ταραξιών σε διαδήλωση», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Φαεζέχ Χασεμί

Αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, οι αρχές του Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σιδηρά πυγμή τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες» οι οποίοι «πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία».

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ μετά την 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.



Σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες το βράδυ σε διάφορες πόλεις. Όμως ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν πιο δύσκολη τη μετάδοση εικόνων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από τη τηλεοπτικό δίκτυο Manoto της αντιπολίτευσης φαίνεται μία γυναίκα χωρίς μαντίλα να κουνά τα χέρια της στον αέρα στη συνοικία Ναρμάκ στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η Iran International TV, με έδρα το Λονδίνο, στη Σαναντάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουρδιστάν, από όπου καταγόταν η Αμινί, γυναίκες πέταξαν τις μαντίλες, ενώ στη Σιράζ ένας άνδρας έκαψε μια φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



Women of Iran are leading a movement against religious dictatorship.



We are not fighting against a small piece of cloth.



Forced hijab is one of the most visible symbol of oppression.



We want separation from religion and politics in the Middle East.#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/LqdGw6FPK8