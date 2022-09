ΕΕ: Σαμποτάζ οι καταστροφές στον Nord Stream - Παίρνουμε μέτρα ασφαλείας για το δίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για τις ζημιές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, που είχαν ως αποτέλεσμα διαρροές στα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, υπογραμμίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη καταγράφεται νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου κατά 13% στα 212 ευρώ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ επισημαίνει ότι «όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα με στόχο την πλήρη σαφήνεια σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας στην ενεργειακή ασφάλεια».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον είναι ύψιστης προτεραιότητας. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία και μας αφορούν όλους».

«Η ζημιά στον Nord Stream 1 και 2 δεν είναι σύμπτωση τελικά. Οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής είναι εντελώς απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή και ενωμένη απάντηση», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

