Μπορέλ: Καταδικάζουμε τα παράνομα δημοψηφίσματα στην Ουκρανία - Παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας

Η ΕΕ καταγγέλλει τη διεξαγωγή παράνομων «δημοψηφισμάτων» και την παραποιημένη έκβασή τους τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για άλλη μια παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εν μέσω συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Επαινούμε το θάρρος των Ουκρανών, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιτίθενται και να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.