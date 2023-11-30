Ιρανός Κούρδος σουνίτης, καταδικασμένος σε θάνατο για «διαφθορά πάνω στη γη» και φυλακισμένος επί 14 χρόνια, εκτελέστηκε χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Αγιούμπ Καρίμι είχε καταδικαστεί σε θάνατο μαζί με άλλους έξι Κούρδους το 2018. Είχε κατηγορηθεί πως ήταν μέλος οργανώσεων εκτός νόμου και είχε συνδεθεί με τον φόνο ιερωμένου στη Μαχαμπάντ (δυτικά).

Απαγχονίστηκε μαζί με άλλους έξι άνδρες —καταδικασμένους για άλλες υποθέσεις— σε φυλακή κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση IHR (Iran Human Rights), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

Il prigioniero politico curdo Ayoub Karimi è stato giustiziato in una impiccagione collettivahttps://t.co/cwbXFAP65a pic.twitter.com/EjbP8LJIt6 — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) November 29, 2023

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ιρανικές αρχές δεν του επέτρεψαν να δει την οικογένειά του για τελευταία φορά.

Ayub Karimi, a Sunni Kurd and a religious prisoner, was executed early on Wednesday in Iran's Ghezel Hesar Prison despite global pleas.

Karimi was even denied a final meeting with his family before his execution.https://t.co/C0nwwSzb2o https://t.co/9twVcucwDi pic.twitter.com/ZqHRjcfjHY — Iran International English (@IranIntl_En) November 29, 2023

«Η εκτέλεση του Αγιούμπ Καρίμι, βασισμένη σε ομολογίες που αποσπάστηκαν εξαναγκαστικά, χωρίς να έχει δίκαιη δίκη, είναι έγκλημα», τόνισε ο διευθυντής της IHR, ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογαντάμ.

Την εκτέλεσή του επιβεβαίωσαν η Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, και από την Kurdistan Human Rights Network, με έδρα τη Γαλλία.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε καλέσει το Ιράν να μην εκτελέσει τον Αγιούμπ Καρίμι και είχε καταγγείλει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η δίκη του και ότι οι ομολογίες αποσπάστηκαν με βασανιστήρια.

Πέντε από τους συγκατηγορουμένους του —ο έκτος εκτελέστηκε πριν από μερικές εβδομάδες— αναμένουν τη θανάτωσή τους, σημειώνουν ΜΚΟ.

Το Ιράν κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στον κόσμο ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων θανατοποινιτών, πίσω μόνο από την Κίνα, εκτιμούν ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

