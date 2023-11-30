Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία για να συμμετάσχει στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) «παρά τις ίντριγκες των εχθρών», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα.

«Ο Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στη Βόρεια Μακεδονία για να συμμετάσχει στην υπουργική διάσκεψη του ΟΑΣΕ. Παρά τις ίντριγκες των εχθρών, βρισκόμαστε στα Σκόπια», έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram.

Η Βουλγαρία είχε αρχικά επιτρέψει στον Λαβρόφ – εναντίον του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία—να περάσει από τον εναέριο χώρο της. Ωστόσο ανακάλεσε την άδεια καθώς στο αεροσκάφος βρισκόταν και η Ζαχάροβα, εις βάρος της οποίας έχουν επίσης επιβληθεί κυρώσεις.

«Η κακεντρεχής βλακεία των ρωσόφοβων είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να απαγορεύσουν για πρώτη φορά στην ιστορία όχι σε ένα αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα, αλλά σε έναν άνθρωπο να βρίσκεται στο αεροσκάφος», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

«Στην επίσημη διακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας αναφέρεται: το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει πάνω από τη Βουλγαρία, αλλά η Μαρία Ζαχάροβα δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτό», κατήγγειλε η ίδια, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο».

Χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είχε ήδη κατηγορήσει τη Δύση ότι προσπαθεί να εμποδίσει τη συμμετοχή του Σεργκέι Λαβρόφ στη διάσκεψη του ΟΑΣΕ στα Σκόπια, την οποία μποϊκοτάρουν η Ουκρανία και οι χώρες της Βαλτικής λόγω της παρουσίας του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Το 2022 η Πολωνία, που είχε διοργανώσει τη διάσκεψη του ΟΑΣΕ, είχε απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της του Λαβρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

