Το πενθήμερο εθνικό πένθος δεν είναι για όλους στο Ιράν, καθώς οι πολέμιοι του καθεστώτος, «γυρίζουν την πλάτη» στις εκκλήσεις των αρχών να συμμετάσχουν στις δημόσιες εκδηλώσεις θλίψης για τον θάνατο του ηγέτη της χώρας σε συντριβή ελικοπτέρου.

Το skynews.gr σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μίλησε με ακτιβιστές του Ιράν που μετέφεραν με γλαφυρό τρόπο το εκτεταμένο μίσος που έχουν για το καθεστώς. Το κατηγορούν για διαφθορά, πτώση του βιοτικού επιπέδου και αλλά και για τη δίωξη των γυναικών από την «αστυνομία ηθικής» της κυβέρνησης.

Οι αντικυβερνητικοί χαρακτήρισαν μάλιστα ως «απελπισμένες» τις δημόσιες εκδηλώσεις θλίψης, υποστηρίζοντας ότι έλαβαν κλήσεις από αξιωματούχους που τους παρότρυναν να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις πένθους για τον εκλιπόντα πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι.

Οι ακτιβιστές, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, είπαν ότι οι αρχές ήταν «απελπισμένες» για δημόσιες εκδηλώσεις θλίψης μετά το θάνατο του ηγέτη σε συντριβή ελικοπτέρου την Κυριακή.

Την Τρίτη το φέρετρο του προέδρου μεταφέρθηκε στο Ταμπρίζ - την πλησιέστερη μεγάλη πόλη στο σημείο του δυστυχήματος - με την κρατική τηλεόραση να δείχνει πενθούντες να περιστοιχίζουν τους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ωστόσο, ακτιβιστές είπαν ότι πολλοί στο Ιράν είτε είναι αδιάφοροι είτε χαρούμενοι για τον θάνατό του, με κάποιους να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία μιας επίσημης αργίας για να πάνε για ψώνια ή να ακολουθήσουν δραστηριότητες αναψυχής.

Κυβερνητικά καλέσματα για τις τελετές

Ένας αντικυβερνητικός διαδηλωτής είπε: «Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μηνύματα και κλήσεις από διαφορετικούς κυβερνητικούς θεσμούς, που μας προσκαλούν σε διαφορετικές εκδηλώσεις πένθους. Προσπαθούν πραγματικά απεγνωσμένα να κάνουν τον κόσμο να πάει Αλλά δεν νομίζω ότι θα συμμετάσχουν πολλοί άνθρωποι, και όποιος το κάνει, είναι σίγουρα ένας δικός του. Για τους απλούς ανθρώπους, αυτή είναι απλώς μια άλλη μέρα.»

Για τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη συντριβή, οι ακτιβιστές ανέφεραν ότι είναι ήταν διάχυτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της δυσπιστίας προς την κυβέρνηση και είπαν ότι δεν υπάρχει όρεξη για επερχόμενες εκλογές «παράστασης» τον επόμενο μήνα για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Πρόσθεσαν: "Δεν σχεδιάζουμε να πάμε στις κάλπες. Μποϊκοτάροντας τις εκλογές, αποδεικνύουμε ότι δεν θέλουμε το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας".

«Ημέρα χαράς»

Χαρακτηριστική η δήλωση ακτιβιστή για το κλίμα που επικρατεί στους αντικαθεστωτικούς: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος για αυτό που συνέβη... Για πρώτη φορά στη ζωή μου, χαίρομαι που ακούω ότι κάποιος πέθανε. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό.»

Σημείωσαν μάλιστα ότι η ασφάλεια έχει ενισχυθεί στους δρόμους, υποδηλώνοντας ότι το «καθεστώς φοβάται σαφώς» τη διαφωνία.

«Μιλάμε για έναν δολοφόνο, που εκατομμύρια Ιρανοί εύχονται εδώ και χρόνια, να διωχθεί αυτός και η συμμορία του και να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη σε ένα σωστό δικαστήριο», είπε ο ακτιβιστής και πρόσθεσε με έμφαση: «Αλλά αυτή τη φορά, η φύση παρενέβη. Λες και η φύση δεν άντεχε άλλο τόση σκληρότητα».

Η επόμενη ημέρα για τους πολέμιους του καθεστώτος

«Το σχέδιό μου τις επόμενες ημέρες είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με περισσότερη ενέργεια και ενθουσιασμό. Και να συνεχίσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα ότι τελικά η κατάργηση της σκληρότητας δεν είναι τόσο απρόσιτη. Σίγουρα θα συμβεί μια μέρα», είπε ένας ακτιβιστής

«Με έναν μάλλον ανόητο τρόπο, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα, όπως πάντα, για να προσποιηθούν ότι τα πράγματα πάνε όπως τους αρέσει. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα αποδώσει», πρόσθεσε ακόμα ένας αντικαθεστωτικός.

Η τελετές για τον Ραϊσί

Η σορός του Ραϊσί, μετά την Ταμπρίζ, μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη προτού κατευθυνθεί στην ιερή πόλη Qom.

Από εκεί, θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα και στο Τζαμί Grand Mosalla πριν μεταφερθεί στη γενέτειρα του εκλιπόντος προέδρου, τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, για την ταφή του την Πέμπτη.

Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και για τα άλλα θύματα του δυστυχήματος σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.