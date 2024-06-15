Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για άνδρα με ιστιοσανίδα sup στον Θερμαϊκό

Νέο περιστατικό περισυλλογής ατόμου, που παρασύρθηκε στα βαθιά πάνω σε ιστιοσανίδα τύπου «sup», σημειώθηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο, έπειτα από τη χθεσινή αντίστοιχη περιπέτεια μιας γυναίκας και των παιδιών της.



Η λιμενική αρχή της Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε ότι άντρας ηλικίας 32 ετών βρισκόταν σε δυσχερή θέση πάνω σε ιστιοσανίδα, στη θαλάσσια περιοχή «Άκρα» της Επανομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό σκάφος, καθώς και το φορτηγό πλοίο «Pengalia» με σημαία Πορτογαλίας, το οποίο διερχόταν από το σημείο. Ο 32χρονος αλλοδαπός περισυνελέγη από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίοu και μετεπιβιβάστηκε στο περιπολικό με το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μηχανιώνας χθες το μεσημέρι. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν χρειαζόταν ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό κατεγράφη χθες, όταν μια γυναίκα 34 ετών, υπήκοος Γερμανίας και τα δύο της παιδιά, ηλικίας τριών και πέντε ετών, παρασύρθηκαν επάνω σε σανίδα sup, στην θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, δύο ναυαγοσώστες με το σωστικό σκάφος «ΜΑΡΙΑ ΙΙ», καθώς και ένα περιπολικό όχημα λιμενικού από ξηράς. Το σωστικό σκάφος εντόπισε και περισυνέλεξε την 34χρονη και τα παιδιά της και τους μετέφερε στην παραλία του Ποταμού. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

