Το κατηγορώ Ισραήλ - Χαμάς για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τα ρέστα τους

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ καλεί τα έθνη του πολιτισμένου, όπως τα ονομάζει, κόσμου να αρνηθούν την εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης -εάν εκδοθούν- με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά του υπουργού Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ αλλά και κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, αποτελεί ένα συμβολικό χτύπημα που αυξάνει την απομόνωση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Ήδη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στράφηκε προσωπικά κατά του Χαν τονίζοντας πως «δημιουργεί μια στρεβλή και ψευδή ηθική ισοδυναμία μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και των κακοποιών της Χαμάς. Αυτό είναι σαν να εξισώνει μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τον πρόεδρο Μπους και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τον Ρούζβελτ με τον Χίτλερ. Τι παρωδία δικαιοσύνης! Τι ντροπή!».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την αίτηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και υπογράμμισε πως «ό,τι κι αν συνεπάγονται αυτά τα εντάλματα, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς» προσθέτοντας ότι «σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, αυτό που συμβαίνει (στη Γάζα) δεν είναι γενοκτονία».

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει, επίσης, ζητήσει να εκδοθούν εντάλματα και κατά των ηγετών της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ και Ισμαήλ Χανίγια.

Σφοδρή υπήρξε και η αντίδραση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης η οποία κάνει λόγο για «κίνηση που εξισώνει το θύτη με το θύμα» ενώ σημειώνει πως ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει τον «πόλεμο εξόντωσης» στη Γάζα.

Η εισήγηση του εισαγγελέα θα εξεταστεί από μία επιτροπή τριών δικαστών και εκείνοι θα αποφασίσουν εάν θα πρέπει ή όχι να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης. Για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις θα χρειαστεί να συμπληρωθεί ένα χρονικό διάστημα διάρκειας δύο μηνών ώστε να διαπιστωθεί αν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία και εάν η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει.

Το Ισραήλ, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν το αναγνωρίζουν. Ωστόσο, εάν η εισήγηση Χαν περί έκδοσης ενταλμάτων γίνει δεκτή, τότε τα 124 μέλη του είναι υποχρεωμένα να τα εκτελέσουν κι εάν αυτό συμβεί τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και ο Γιόαβ Γκάλαντ δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό του ΔΠΔ.

Ήδη η Γαλλία, το Βέλγιο και η Σλοβενία υποστηρίζουν την εισήγηση Χαν, ενώ εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης επανέλαβε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει καμία δικαιοδοσία επί της υπόθεσης, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος και το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμης που συνέστησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Από την αμερικανική και βρετανική θέση σαφείς αποστάσεις έλαβε και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ ο οποίος στηρίζοντας την ανεξαρτησία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων, είπε ότι καταδικάζει «πλήρως κάθε είδους εκφοβισμό του Δικαστηρίου. Ως εδώ και μη παρέκει».

Το Ισραήλ ανησυχεί, και για τον άμεσο αντίκτυπο της απόφασης στην αμυντική του βιομηχανία καθώς και για τις πιθανότητες επιβολής περαιτέρω κυρώσεων. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας ενώ χτυπά και στη Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: skai.gr

