Ο Μπαχτσελί φωτογραφίζει Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από το δυστύχημα με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, φωτογραφίζει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ πίσω από το δυστύχημα με τον πρόεδρο του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Πρέπει να προσέχουμε όσα συνέβησαν στο Ιράν να μην συμβούν τα ίδια και στην Τουρκία» είπε ο Μπαχτσελί.

Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος κόμματος Εθνικιστικής Δράσης: «Είναι πράγματι δυστύχημα; H μήπως είναι δολιοφθορά; Δεν το ξέρω, αλλά αυτό το στρατηγικό γεγονός πρέπει να διευκρινιστεί σύντομα και να εξαφανιστούν όλες οι υποψίες. Αυτό είναι μια ανάγκη για την περιφερειακή ειρήνη. O ισχυρισμός του ρόλου του Ισραήλ στο δυστύχημα και πρέπει να ξεκαθαριστεί και πού στέκονται οι ΗΠΑ. Πρέπει να διευκρινιστεί αν με μια ενέργεια που επιχειρούν να δείξουν ως ατύχημα, μήπως υπήρχε σκοπός να διακοπεί το κλίμα του διαλόγου που είχε αρχίσει να επικρατεί στην περιοχή. Σκεφτόμαστε πως η καταστροφή που ζει σήμερα το Ιράν, μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας, δεν είναι μια εικασία είναι επειδή έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα μας από τις ενέργειες των εχθρών μας Με κάθε έννοια είναι απαραίτητο να είμαστε σε ετοιμότητα, χρειάζεται προσοχή, πρόληψη και εγρήγορση».

Ο Ερντογάν κήρυξε μονοήμερο πένθος για τον πρόεδρο του Ιράν

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Τουρκία για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Ραϊσί, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος κήρυξε μονοήμερο εθνικό πένθος. Ωστόσο, τα αντιπολιτευόμενα τουρκικά μέσα αναφέρουν: «Δεν θέλουμε να πενθούμε για τον πρόεδρο του Ιράν. Δεν κηρύξαμε πένθος για νεκρούς στρατιώτες μας και το κάνουμε για τον Ιράνο;».

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: Όλοι στην Τουρκία αναρωτιούνται γιατί είμαστε σε πένθος. Καθώς η Τουρκία κήρυξε μονοήμερο πένθος γι' αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί πενθούμε για έναν άνθρωπο που δεν σεβάστηκε τις δικές μας αξίες και αρχές. Στη χώρα του αν θέλουν ας κηρύξουν πένθος όχι μιας ημέρας, αλλά 100 ημερών αυτό δεν με αφορά. Αυτός δεν σεβάστηκε τις δικές μας αξίες. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει πένθος. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σφάξει γυναίκες και άλλους πολίτες έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Αυτή είναι η εικόνα».

Ερντογάν: «Το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία - Σε παραλήρημα ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του»

«Μεταξύ των θεμάτων που συζητήσαμε ήταν και η ισραηλινή καταπίεση στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Είναι προφανείς οι ευθύνες της διεθνούς κοινότητας να σταματήσουν τις ισραηλινές θηριωδίες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Παλαιστινίων αδελφών μας. Ωστόσο, παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμη μέτρα για την αποτροπή της σφαγής. Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του η οποία βρίσκεται σε παραλήρημα συνεχίζουν την πολιτική γενοκτονίας τους σε βάρος του να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα».

«Η Τουρκία θέλει να συζητήσει όλα τα θέματα, τα χωρικά ύδατα, την κυριαρχία των νησιών, την υφαλοκρηπίδα»

Τούρκοι αναλυτές εξηγούν την τουρκική άποψη για τον διάλογο με την Ελλάδα

TΣΑΓΛΑΡ ΟΖΕΡ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΝΤ: «Εμείς με την Ελλάδα θέλουμε να συζητήσουμε όλα τα υπαρκτά προβλήματα μας. Την υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, το FIR, το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, τα θαλάσσια πάρκα, σε 3.000 νησιά νησίδες και βραχονησίδες υπάρχουν κάποια που δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιον ανήκουν. Εμείς λέμε να συζητήσουμε, χωρίς εντάσεις και με συνομιλίες με ενημέρωση και ντοκουμέντα. Όπως λέμε στο ζήτημα των Αρμενίων που το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει να το συζητήσουν οι ιστορικοί. Όμως απέναντι μας έχουμε μια Ελλάδα που προσπαθεί να καταχραστεί τους όρους των διεθνών συνθηκών».

«Με τη Λιβύη καταφέραμε να εμποδίσουμε την Ελλάδα»

Τούρκοι αναλυτές εξηγούν τα βήματα της Τουρκίας με τη Λιβύη που έχουν στόχο και την Αθήνα



ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ ΤΟΚΜΑΚΟΓΛΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Οι Έλληνες με διάφορους τρόπου κάνουν σχέδια και με την ΕΕ. Ξέρουν καλά αυτόν τον τρόπο. Όμως εμείς ως στρατηγική κίνηση κάναμε το βήμα της συμφωνίας με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης και η Ελλάδα πάει να κάνει κάποια άλλη κίνηση. Τα θαλάσσια πάρκα είναι μια τέτοια ενέργεια; Όχι, όμως υπάρχουν σημεία που συγκαλύπτει κάποιες ενέργειες. Η Ελλάδα πάει να κάνει κάποια ενέργεια Εμείς με τη Λιβύη τα καταφέραμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο».

