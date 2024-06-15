Παναθηναϊκός: Οι αριθμοί που έκαναν τη διαφορά στο Game 5

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια «παραμυθένια» σεζόν, τρεις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της Euroleague, το πρωτάθλημα βάφτηκε… πράσινο.
Το Τριφύλλι έκανε επική ανατροπή στη σειρά με τον Ολυμπιακό και επέστρεψε από το 2-0 για να κάνει το 3-2 και να πάρει τον τίτλο.
Στο Game 5 ο Κώστας Σλούκας έκανε ότι ήθελε την αντίπαλη άμυνα και φυσικά έβαλε την… υπογραφή του σε αυτή τη νίκη.
Πηγή: paopantou.gr
