Παναθηναϊκός: Οι αριθμοί που έκαναν τη διαφορά στο Game 5

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το 41ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, ποια ήταν τα σημεία «κλειδιά» στο Game 5 που έκριναν το ματς  

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια «παραμυθένια» σεζόν, τρεις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της Euroleague, το πρωτάθλημα βάφτηκε… πράσινο.

Το Τριφύλλι έκανε επική ανατροπή στη σειρά με τον Ολυμπιακό και επέστρεψε από το 2-0 για να κάνει το 3-2 και να πάρει τον τίτλο.

Στο Game 5 ο Κώστας Σλούκας έκανε ότι ήθελε την αντίπαλη άμυνα και φυσικά έβαλε την… υπογραφή του σε αυτή τη νίκη.

