Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των Κυκλάδων για τη διπλή εξαφάνιση δυο τουριστριών στο νησί της Σικίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, πρόκειται για δύο γυναίκες από τη Γαλλία οι οποίες αναζητούνται από χθες το πρωί όταν και δηλώθηκε η εξαφάνιση τους. Πρόκειται για μια 73χρονη και μία 64χρονη, οι οποίες διέμεναν σε διαφορετικά ξενοδοχεία, ωστόσο εικάζεται ότι οι δύο γυναίκες έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε μονοπάτια της περιοχής, με τους ανθρώπους του νησιού να αναζητούν τις δυο γυναίκες.

Στις έρευνες συμμετέχουν Πυροσβέστες, εθελοντές, αστυνομικό κλιμάκιο από την Ίο, καθώς και ο Δήμαρχος του νησιού Βασίλης Μαράκης και δημοτικοί σύμβουλοι.

