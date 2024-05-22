Ο 73χρονος Βρετανός, Geoff Kitchen είναι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πτήση της Singapore Airlines λόγω των σφοδρών αναταράξεων .

Ο 73χρονος πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με τις αρχές στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ.

Ένα αφιέρωμα στον Geoff Kitchen μοιράστηκε μια τοπική θεατρική ομάδα που τη βοήθησε να λειτουργήσει στο South Gloucestershire.

Man who died on Singapore Airlines flight after severe turbulence has been named.



Geoffrey Kitchen, 73, a British citizen has been identified as the victim with authorities suggesting he died due to a ‘heart attack.’



The victim worked as a musical theatre director, running… pic.twitter.com/yH0pLCYyZu — Oli London (@OliLondonTV) May 21, 2024

Μια ανάρτηση στη σελίδα Facebook του Thornbury Musical Theatre Group αναφέρει:

«Με βαριά καρδιά μαθαίνουμε τα λυπηρά νέα για τον θάνατο του αξιότιμου συναδέλφου και φίλου μας Geoff Kitchen στο πρόσφατο αεροπορικό περιστατικό στη Σιγκαπούρη. Ο Geoff ήταν πάντα ένας κύριος με τη μέγιστη ειλικρίνεια και ακεραιότητα και έκανε πάντα αυτό που ήταν σωστό για την ομάδα.»

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι ο 73χρονος είχε συμμετάσχει στην θεατρική ομάδα αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους για 35 χρόνια.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι προς τη σύζυγό του και την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Singapore Airlines, Goh Choon Phong, ζήτησε συγγνώμη για την «τραυματική εμπειρία» όσων επέβαιναν στο SQ321, το οποίο έπεσε σε σοβαρές αναταράξεις χθες.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτό το περιστατικό», είπε ο Goh Choon Phong σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξέφρασε επίσης τα «θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους» του 73χρονου Βρετανού που πέθανε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Λυπούμαστε πολύ για την τραυματική εμπειρία που βίωσαν όλοι οι επιβαίνοντες στο SQ321», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ υποσχέθηκε «ενδελεχή έρευνα» για το περιστατικό που άφησε ένα άτομο νεκρό και δεκάδες άλλους τραυματίες. Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών της Σιγκαπούρης έχει ξεκινήσει ερευνητές στην Μπανγκόκ. Οι ΗΠΑ έστειλαν επίσης εκπροσώπους για να βοηθήσουν στην έρευνα.

Ο Dzafran Azmir, επιβάτης στο SQ321, λέει ότι οι αναταράξεις αιφνιδίασαν πολλούς. Όπως λέει όσοι κοιμόντουσαν «υπέφεραν πραγματικά πολύ» επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Ο Azmir φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του όταν χτύπησε η αναταραχή.

Μια ξεχωριστή πτήση με 143 επιβάτες και πλήρωμα από όσους δεν τραυματίστηκαν σοβαρά προσγειώθηκε στη Σιγκαπούρη από την Μπανγκόκ νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Εβδομήντα εννέα επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στην Μπανγκόκ. Κάποιοι από αυτούς λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη λόγω τραυματισμών.

Αυτό είναι το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό της Singapore Airlines εδώ και 24 χρόνια

Πηγή: skai.gr

