Η μοίρα παίζει σκληρά παιχνίδια στους ήρωες και, στην προσπάθειά τους να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους καίνε, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η συνάντηση της Μάρμως με τον Κίτσο στα Γιάννενα δεν έχει την εξέλιξη που θα περίμενε η Μάρμω αφού ο Κίτσος δείχνει απόμακρος και αποφασισμένος να μείνει μακριά της ανακοινώνοντας πως θα επιστρέψει άμεσα στο μέτωπο.

Ο Ανδρέας ζητάει από την Καλή να του πει τι ήταν αυτό που οδήγησε τη μητέρα του στην απιστία προς τον πατέρα του, προσπαθώντας να καταλάβει με αυτόν τον τρόπο και την απιστία της Μάρμως προς εκείνον.

Ο Θωμάς είναι αυτός που καλείται να ενημερώσει τη Θάλεια για την επιστροφή του Στέφανου αποκρύπτοντας τον ακρωτηριασμό του, ενώ η Λιάνα μεταφέρεται στην κλινική για πλύση στομάχου μετά την απόπειρα να δώσει τέρμα στη ζωή της.

Ο Φάνης δεν μπορεί να καταλάβει τον πραγματικό λόγο που οδήγησε τη Λιάνα σ’ αυτή την πράξη, γι’ αυτό ζητάει από τη Βέτα να του πει όσα ξέρει για την κόρη τους και την πραγματική σχέση που είχε με τον Γαζή και αν υπήρχε άλλος άντρας στη ζωή της.

Ο Βαλλίδης, τέλος, αποκαλύπτει τα σχέδιά του στον Στάθη και τον ενημερώνει πως η Μαριάννα έχει στα χέρια της κάτι που μπορεί να καταστρέψει τον θείο του…

