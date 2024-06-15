Οι αμερικάνικες αρχές συνέλαβαν χθες την γνωστή Τουρκάλα συγγραφέα και ποιήτρια Εϊλέμ Τοκ και τον 16χρονο γιο της, Τιμούρ Τζιχαντιμούρ, οι οποίοι καταζητούνται στην Τουρκία από την 1η Μαρτίου με την κατηγορία ότι ο 16χρονος ενεπλάκη σε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη και μετά διέφυγε από τη χώρα με τη βοήθεια της μητέρας του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμη στην Τουρκία, για το γεγονός ότι έφυγαν ατιμώρητοι από τη χώρα καθώς ήταν πλούσιοι.

Μάνα και γιος συνελήφθησαν μετά από αίτηση έκδοσης από την Τουρκία, την ώρα που επρόκειτο να επισκεφτούν ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο στη Βοστώνη, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Οι συλλήψεις τους ανακοινώθηκαν με ανάρτηση στην πλατφόρμα X από τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς.

Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır.



Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır.



Bu duruşma sonrası başlayacak… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

Πώς το έσκασαν

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο έφηβος οδηγούσε μια Porsche το βράδυ της 1ης Μαρτίου, όταν ενώ έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε μια στροφή, έπεσε πάνω σε μια ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε τζιπ παντός εδάφους, με αποτέλεσα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματισθούν άλλοι τέσσερις.

Τότε ο έφηβος τράπηκε αμέσως σε φυγή αφού φέρεται να είπε «η ζωή μου τελείωσε».

Τον 16χρονο τον παρέλαβε ο οδηγός της οικογένειας και μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες η μητέρα του αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια απλής μετάβασης για την ίδια και τον γιο της από την Κωνσταντινούπολη στο Κάιρο και από εκεί πέταξαν για τη Νέα Υόρκη, στις 2 Μαρτίου.

Οι τουρκικές αρχές επιβολής του νόμου από τον Μάιο πίστευαν ότι η μητέρα και ο γιος της βρίσκονταν στο Μαϊάμι και ότι ενδέχεται να προσπάθησαν να πάρουν πλαστά διαβατήρια για να ταξιδέψουν στην Κούβα.

Η Τουρκία ζήτησε την έκδοση του Τζιχαντιμούρ, ώστε να διωχθεί για ανθρωποκτονία και τραυματισμούς από αμέλεια, ενώ η Τοκ, 44 ετών, καταζητείται με την κατηγορία της προστασίας δράστη.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD’in Boston eyaletinde Jamaica Plains bölgesinde yakalandı.



Evlerinde gözaltına alınan Eylem Tok ve Timur Cihantimur polis merkezinde nezarethane konduktan sonra akşam üzeri Federal Mahkemeye çıkartıldı. Hakim Eylem Tok ve oğlu Timur… pic.twitter.com/iTajYA22Qm — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 15, 2024

Ο Αμερικανός δικαστής Ντόναλντ Κάμπελ όρισε ακρόαση την Τρίτη σε δικαστήριο της Βοστώνης για να εξετασθεί αν θα συνεχίσουν η Τοκ και ο γιος της να τελούν υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσής τους.

oι εισαγγελείς στα δικαστικά έγγραφα υποστήριξαν ότι η μητέρα και ο γιος της έχουν τους πόρους για να διαφύγουν, δοθείσης της ευκαιρίας.

Σημείωσαν ότι ο πρώην σύζυγος της Τοκ είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός και είπαν ότι τη στιγμή της σύλληψής της, η Τοκ κουβαλούσε 5.000 δολάρια σε μετρητά και ότι μητέρα και γιος θα επισκέπονταν ένα ιδιωτικό σχολείο όπου τα ετήσια δίδακτρα είναι 46.000 δολάρια.

Ο Μπρένταν Κέλι, ένας δικηγόρος της Τοκ, υποστήριξε ότι η συγγραφέας πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με το τουρκικό δίκαιο το φερόμενο έγκλημά της δεν τιμωρείται εάν διαπράττεται από έναν γονέα, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι ίσως να μην εκδοθεί βάσει μιας συνθήκης ΗΠΑ-Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.