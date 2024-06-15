Λογαριασμός
Απεγκλωβίστηκε άνδρας από τις γραμμές του μετρό στον Αγ. Δημήτριο

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Μετρό: Απεγκλωβίστηκε άνδρας από τις γραμμές στον Αγ. Δημήτριο

Στον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από τις γραμμές του μετρό στο σταθμό του Αγίου Δημητρίου προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6.00 το πρωί για άνδρα, 50-55 ετών, που είχε εγκλωβιστεί στις γραμμές του μετρό στο σταθμό του Αγ. Δημητρίου.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από τις γραμμές του μετρό τραυματισμένος και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

