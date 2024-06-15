Μετρό: Απεγκλωβίστηκε άνδρας από τις γραμμές στον Αγ. Δημήτριο

Στον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από τις γραμμές του μετρό στο σταθμό του Αγίου Δημητρίου προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6.00 το πρωί για άνδρα, 50-55 ετών, που είχε εγκλωβιστεί στις γραμμές του μετρό στο σταθμό του Αγ. Δημητρίου.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένου άνδρα από τις γραμμές του μετρό στο σταθμό Αγίου Δημητρίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2024

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από τις γραμμές του μετρό τραυματισμένος και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

