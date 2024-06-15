Λογαριασμός
Πάρος: «Βουτιά» στη θάλασσα για Ι.Χ. με τρεις επιβαίνοντες - Βίντεο

Στο όχημα επέβαιναν δύο Έλληνες και ένας Αμερικανός 

Ατύχημα σημειώθηκε περί τις 10 το βράδυ της Παρασκευής 14 Ιουνίου στην Πούντα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, μετά την αποβίβασή του από ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο από Αντίπαρο προς Πούντα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Πούντας.

Χάρη στη ρηχότητα των νερών στο σημείο, οι τρεις επιβαίνοντες στο όχημα, δύο Έλληνες και ένας Αμερικανός, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, αν και εμφανώς σοκαρισμένοι από το αναπάντεχο ατύχημα.

Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: parianostypos.gr

