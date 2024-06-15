Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Επίδαυρο, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζουν την εμβληματική τραγωδία του Αισχύλου «Ικέτιδες», με τη σκηνοθετική υπογραφή της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννας Κάλμπαρη.

Η Λυδία Κονιόρδου, η Λένα Παπαληγούρα και η Λουκία Μιχαλοπούλου μαζί με τους Γιάννη Τσορτέκη και Άκη Σακελλαρίου, συνθέτουν το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό σύνολο μιας παράστασης που σηματοδοτείται από την επιστροφή της κορυφαίας Ελληνίδας τραγωδού Λυδίας Κονιόρδου στο αργολικό θέατρο.

Στις παραστάσεις της Επιδαύρου, η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται ως σολίστ, μαζί με τις χορωδούς από το δικό της γυναικείο χορωδιακό σχήμα CHÓRES, που παίρνουν μέρος στον εντυπωσιακό πενηνταμελή Χορό.

Πρεμιέρα θα γίνει στις 21 Ιουλίου στους Δελφούς.

Παραστάσεις θα δοθούν στις 23 και 24 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Στους ρόλους πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Λυδία Κονιόρδου (Πελασγός)

Λουκία Μιχαλοπούλου (Αμυμώνη)

Λένα Παπαληγούρα (Υπερμνήστρα)

Άκης Σακελλαρίου (Δαναός)

Γιάννης Τσορτέκης (Αιγύπτιος Κήρυκας)

Σολίστ στις παραστάσεις της Επιδαύρου Μαρίνα Σάττι

Κορυφαία χορεύτρια Χριστίνα Σουγιουλτζή

Κορυφαίες CHÓRES (αλφαβητικά)

Ελένη Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Γιώτα Δημητρακοπούλου, Φανή Λύκου, Ιόνυ Μοσχοβάκου, Δάφνη Παγουλάτου, Ελένη Πούλιου, Ελίνα Σταμοπούλου, Δανάη Στεργίου, Νικολάια Τριανταφύλλου

Κορυφαίες Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης (αλφαβητικά)

Νεφέλη Δοδοπούλου, Μυρτώ Καπώλη, Ρένια Κρητικού, Άννα Μωρόγιαννη

Χορός στις παραστάσεις της Επιδαύρου (αλφαβητικά)

Τραγούδι (CHÓRES και Θέατρο Τέχνης): Μαρίνα Αβραάμ, Μαρία Ιωάννου,

Κατερίνα Καλοχριστιαννάκη, Νεφέλη Καρατσώλη, Γεωργία Καραύτη, Αναστασία Κωνσταντινίδου, Αλκμήνη Μπασακάρου, Βάλια Μπολωνά, Νίκη Νικολακοπούλου, Καρολίνα Σακελλαρίου, Εύη Σαραντάκου, Μαρίνα Σκούρα, Πελαγία Τράγαρη, Ελένη Φιλιπποπούλου

Χορός: Χορευτική-ακροβατική ομάδα «Κι όμως κινείται».

Συμπαραγωγή

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Κυρ, 21/7

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών - Δελφοί, Φωκίδα

Τετ, 24/7

Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο "Μελίνα" - Βόλος, Μαγνησία

Πεμ, 25/7

Κηποθέατρο Αλκαζάρ - Λάρισα

Σαβ, 27/7 & Κυρ, 28/7

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα

Τετ, 31/7

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης - Νικόπολη, Πρέβεζα



Πεμ, 1/8 & Παρ, 2/8

Θέατρο Κάστρου - Καλαμάτα, Μεσσηνία

Σαβ, 3/8

Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας - Αρχαία Ολυμπία, Ηλεία

Παρ, 23/8 & Σαβ, 24/8

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Τρι, 27/8

Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου - Γιάννενα, Ιωάννινα

Τετ, 28/8 & Πεμ, 29/8

Θέατρο Δάσους - Θεσσαλονίκη

