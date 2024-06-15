Λογαριασμός
Πρωί πρωί στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας ο νέος υφυπουργός Υποδομών Βασίλης Οικονόμου

Ο κ. Οικονόμου είχε συνάντηση με τους οδηγούς και τους τεχνίτες των λεωφορείων

Το αμαξοστάσιο της Ανθούσας επισκέφθηκε πολύ νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου ο νέος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου. 

Ο κ. Οικονόμου είχε συνάντηση με τους οδηγούς και τους τεχνίτες των λεωφορείων και συζήτησαν για τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι πρώτιστο μέλημα είναι η καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Οικονόμου Υπουργείο Υποδομών
