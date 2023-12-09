Ιράκ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από πυρκαγιά σε φοιτητική εστία στη βόρεια πόλη Σοράν

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει καταλύματα τα οποία προορίζονται για φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σοράν, κοντά στην πόλη Ερμπίλ, ανέφεραν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η τοπική κουρδική τηλεόραση Rudaw μετέδωσε εικόνες που δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν μπροστά από ένα κτίριο με μαυρισμένη πρόσοψη στη Σοράν, μικρή πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράν.

Σύμφωνα με "τις αρχικές πληροφορίες", η φωτιά προκλήθηκε από "ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα", διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στην ιστοσελίδα του.

"Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση φοιτητών και καθηγητών του Πανεπιστημίου της Σοράν", σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA.

"Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν", δήλωσε ο Καμαράμ Μουλά Μοχάμεντ, επικεφαλής της διεύθυνσης υγείας της Σοράν.

Η φωτιά, που ξέσπασε στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο του κτιρίου, "τέθηκε υπό έλεγχο", σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, που επικαλείται το INA. Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Rudaw μετέδωσε ότι η φωτιά έσβησε το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός της αυτόνομης περιοχής Μασούρ Μπαρζανί ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Στο Ιράκ σημειώνονται συχνά πυρκαγιές ή θανατηφόρα ατυχήματα, πολλές φορές λόγω της μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας, ιδιαίτερα στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών. Παρά τον τεράστιο πλούτο σε υδρογονάνθρακες, η χώρα πάσχει από υποδομές που είναι υπό κατάρρευση, κατεστραμμένες από δεκαετίες συγκρούσεων και κακή δημόσια διαχείριση λόγω της διαφθοράς.

Τον Σεπτέμβριο, σχεδόν εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γάμου σε αίθουσα εκδηλώσεων στην πόλη Καρακός του βορείου Ιράκ. Εκτός από τις πολύ λίγες εξόδους κινδύνου, οι αρχές είχαν καταγγείλει τη χρήση στην κατασκευή του κτιρίου προκατασκευασμένων πάνελ που ήταν "ιδιαίτερα εύφλεκτα και παραβίαζαν τους κανόνες ασφαλείας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.