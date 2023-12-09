Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέφυγε να σχολιάσει τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του γιου του, ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή – μια υπόθεση που ενδεχομένως να πλήξει την προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού υποψηφίου που διεκδικεί μια δεύτερη διαδοχική θητεία στον Λευκό Οίκο.

Φορώντας γυαλιά ηλίου, ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτησε τους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για μια περιοδεία στις δυτικές πολιτείες. Δεν είπε λέξη, όμως, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν πιστεύει στην αθωότητα του γιου του.

Ο Τζο Μπάιντεν ταξιδεύει σε Νεβάδα και Καλιφόρνια για να παρουσιάσει σημαντικές επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να παραστεί σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του.

Η νέα δίωξη σε βάρος του γιου του προέδρου των ΗΠΑ σημαίνει πως ο 53χρονος Χάντερ Μπάιντεν – ο οποίος ήδη κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή – μπορεί να δικαστεί δύο φορές την επόμενη χρονιά, καθώς ο πατέρας του θα συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται για φοροδιαφυγή 1,4 εκατ. δολαρίων την τριετία 2016-2019, κατά την οποία «ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια σε αλόγιστες σπατάλες» – από ναρκωτικά μέχρι συνοδούς πολυτελείας – «αντί να καταβάλει τους φόρους του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Μια ντροπιαστική υπόθεση για τον Δημοκρατικό πρόεδρο των ΗΠΑ που ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος φέρεται ως φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων παρά τις δικαστικές του περιπέτειες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρχισαν τον Σεπτέμβριο διαδικασία έρευνας με σκοπό να παραπέμψουν σε δίκη στη Γερουσία τον Δημοκρατικό πρόεδρο, με αφορμή τις αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του γιου του στο εξωτερικό.

Μετά την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ο Χάντερ Μπάιντεν ασχολείται τελευταία με τη ζωγραφική. Ο πατέρας του αρνείται πάντα πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις υποθέσεις του γιου του και υπερασπίζεται δημοσίως την αθωότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

