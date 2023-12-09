Χαμάς: «Ανήθικο» το βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Χαμάς καταδικάζει σθεναρά το βέτο των ΗΠΑ στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ζητούσε να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στην οποία η κίνηση της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζεται «ανήθικη και απάνθρωπη».

«Η παρεμπόδιση από τις ΗΠΑ της έκδοσης απόφασης που ζητούσε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός» ισοδυναμεί με «απευθείας συνέργεια στη σφαγή του λαού μας από την κατοχή, στη διάπραξη περισσότερων σφαγών και εθνοκάθαρσης», τονίζει ο Ιζάτ ελ Ρέσικ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, στο κείμενο που δημοσιοποίησε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πρόκειται για την 35η φορά από το 1970 που η Ουάσιγκτον άσκησε βέτο σε σχέδιο απόφασης για το Μεσανατολικό, επί συνόλου 39 ψηφοφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

