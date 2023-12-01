Ιράκ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 14 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση στην επαρχία Ντιγιάλα

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από εκρήξεις βομβών και πυρά ενόπλων στην επαρχία Ντιγιάλα του ανατολικού Ιράκ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση εκδηλώθηκε απόψε κοντά στην πόλη Αμρανίγια και στόχος της φέρεται να ήταν συγγενείς ενός βουλευτή της περιοχής.

Δύο βόμβες, τοποθετημένες στην άκρη ενός δρόμου, εξερράγησαν την ώρα που διερχόταν όχημα με πολλούς επιβαίνοντες. Όσοι έσπευσαν για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, δέχθηκαν πυρά από ελεύθερους σκοπευτές, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ιρακινές αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ενώ διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

