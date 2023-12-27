Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εκδικηθεί για τον θάνατο ενός διοικητή τους ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στα προάστια της Δαμασκού.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Δευτέρα το Ισραήλ ότι σκότωσε στη Συρία τον ταξίαρχο Ραζί Μουσαβί, ένα σημαντικό ηγετικό στέλεχος της Δύναμης Κοντς, των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η απάντησή μας στη δολοφονία του Μουσαβί θα είναι ένας συνδυασμός άμεσης δράσης και άλλων ενεργειών εκ μέρους του μετώπου της αντίστασης», είπε σήμερα ο εκπρόσωπος των Φρουρών, ο Ραμαζάν Σαρίφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr. Το «μέτωπο της αντίστασης» είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί το Ιράν για να περιγράψει τη Συρία, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, την παλαιστινιακή Χαμάς, διάφορες οργανώσεις στο Ιράκ και τους Χούθι της Υεμένης.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Μουσαβί έγινε σήμερα στην ιερή για τους σιίτες πόλη Νατζάφ του Ιράκ. Το φέρετρό του θα μεταφερθεί στη συνέχεια αεροπορικώς στο Ιράν για την ταφή του.

Κατά τη διάρκεια της τελετής οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ». Παρόντες στην τελετή ήταν πολλοί Ιρανοί και μέλη του Χασντ αλ-Σαάμπι, ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών ιρακινών οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν. Οι παρευρισκόμενοι μετέφεραν στα χέρια το φέρετρο μέχρι το μαυσωλείο του Ιμάμη Αλί, του ιδρυτή του σιιτισμού. Κρατώντας λάβαρα του Χασντ αλ Σαάμπι, φώναζαν ρυθμικά «Η Αμερική είναι ο εχθρός του Θεού» και «Η Αμερική είναι ο μεγάλος σατανάς».

Το φέρετρο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Κερμπάλα, την δεύτερη ιερή πόλη του Ιράκ, όπου βρίσκονται τα μαυσωλεία των ιμάμηδων Χουσεΐν και Αμπάς.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Νατζάφ, ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βαγδάτη, Μοχαμέντ Αλ Σαντίκ, είπε ότι ο θάνατος του Μουσαβί ήταν «άλλο ένα έγκλημα που προστίθεται στον κατάλογο των εγκλημάτων του σιωνιστή εχθρού (σ.σ. του Ισραήλ) που έχει κολλήσει» στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

