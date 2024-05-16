«Δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε παραχώρηση. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί αυστηρά την κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας Jan Lipavský στην Πράγα, αν μετά τις επερχόμενες ευρωεκλογές η Βόρεια Μακεδονία θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση - με αφορμή και τα όσα διεμήφθησαν στην ορκωμοσία της νέας Προέδρου της χώρας.

«Γνωρίζουμε ότι μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προενταξιακής διαδικασίας είναι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να τηρήσει πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία υποδεικνύει ακριβώς τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, είναι βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία παραχώρηση όταν πρόκειται για την πραγματική εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες εξ ορισμού, εκ του Συντάγματος, υπερισχύουν των κοινών νόμων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Ζητάμε πραγματικά από την κυβέρνηση και την Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να εφαρμόζουν πιστά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά, όπως ανέφερα, παραχωρήσεις στα θεμελιώδη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

