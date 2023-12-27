Η Ισπανία παρέτεινε σήμερα πληθώρα μέτρων που είχαν σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος διαβίωσης και στο 2024, παρότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία αντιμετωπίζει κρίση κόστους διαβίωσης στον απόηχο της πανδημίας Covid-19, που επιδεινώθηκε από τον αντίκτυπο που είχε ο πόλεμος της Ουκρανίας στις τιμές της ενέργειας.

"Αυτή η νέα φάση θα βοηθήσει να εδραιωθεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε στη διάρκεια των προηγούμενων πέντε χρόνων", δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που κέρδισε μια νέα πρωθυπουργική θητεία τον Νοέμβριο, σε συνέντευξη Τύπου μετά την έγκριση του νέου πακέτου από το υπουργικό συμβούλιο.

Ο Σάντσεθ είπε πως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 2,5% φέτος. Η προηγούμενη πρόβλεψη της κυβέρνησης ήταν για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%.

Οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 3,8% το 2024 ώστε να αντισταθμίσουν τον μέσο πληθωρισμό όπως διαμορφώθηκε τον περασμένο χρόνο, πρόσθεσε ο Σάντσεθ. Σύμφωνα με μια ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, η αύξηση αυτή θα έχει εκτιμώμενο κόστος 7,3 δισ. ευρώ.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η επέκταση της επιδότησης της μετακίνησης ανηλίκων και νέων με τα δημόσια μέσα μεταφοράς σε όλους τους τακτικούς χρήστες και η παράταση της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ζυμαρικά και τα μαγειρικά έλαια.

Ένας αμφιλεγόμενος φόρος στα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη των εταιριών ενέργειας, που απέφερε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, υπέστη ορισμένες αλλαγές προκειμένου να επιτρέψει στις εταιρίες να αντισταθμίσουν εν μέρει τον φόρο 1,2% εφόσον επενδύσουν σε σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ένας παρόμοιος φόρος στις τράπεζες θα παραμείνει χωρίς αλλαγές το 2024 έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ και τον μικρότερο εταίρο στον κυβερνητικό συνασπισμό, το αριστερό Sumar.

Κάποια μέτρα θα καταργηθούν σταδιακά.

Ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας, που μειώθηκε στο 5% στη διάρκεια του 2023, θα επανέλθει με αργούς ρυθμούς στο 21%, είπε ο Σάντσεθ. Το ποσοστό 21% ΦΠΑ στους λογαριασμούς αερίου θα επανέλθει τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Προϋπολογισμού.

Ο φόρος στον ηλεκτρισμό θα αυξηθεί στο 10% για το 2024, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

