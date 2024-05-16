Η Βουλή της Μολδαβίας ψήφισε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στις 20 Οκτωβρίου για την ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για το δημοψήφισμα- ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της φιλοευρωπαϊκής προέδρου Μάγια Σάντου - στηρίχθηκε από συνολικά 56 βουλευτές στη Βουλή των 101 μελών.

Το κοινοβούλιο συζητά επίσης την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και αναμένεται να ορίσει την ίδια ημερομηνία μετά την έγκριση από το Συνταγματικό Δικαστήριο για ταυτόχρονες ψηφοφορίες.

Πηγή: skai.gr

