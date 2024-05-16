Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μολδαβία: Δημοψήφισμα στις 20 Οκτωβρίου για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Η προτεινόμενη ημερομηνία για το δημοψήφισμα στηρίχθηκε από συνολικά 56 βουλευτές στη Βουλή των 101 μελών

Μολδαβία

Η Βουλή της Μολδαβίας ψήφισε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στις 20 Οκτωβρίου για την ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για το δημοψήφισμα- ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της φιλοευρωπαϊκής προέδρου Μάγια Σάντου - στηρίχθηκε από συνολικά 56 βουλευτές στη Βουλή των 101 μελών.

Το κοινοβούλιο συζητά επίσης την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και αναμένεται να ορίσει την ίδια ημερομηνία μετά την έγκριση από το Συνταγματικό Δικαστήριο για ταυτόχρονες ψηφοφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μολδαβία δημοψήφισμα ΕΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark