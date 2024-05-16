Ευχάριστα είναι τα νέα, από την σημερινή προπόνηση του τριφυλλιού, καθώς είχαμε μια επιστροφή. Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, εντάχθηκε για πρώτη φορά στις προπονήσεις της ομάδας, μετά το σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη χιαστών), που υπέστη τον περασμένο Σεπτέμβριο, κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ισλανδός στόπερ, έβγαλε μέρος του προγράμματος και έκανε ασκήσεις με την μπάλα. Η σημερινή προπόνηση, περιείχε προθέρμανση, rondo και κυκλοφορία μπάλας, ενώ όσοι έπαιξαν κόντρα στον ΠΑΟΚ, είχαν αποθεραπεία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.