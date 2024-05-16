Το ακροδεξιό σουηδικό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες (SD) δεν σκοπεύει να κλείσει τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους χρησιμοποίησε για να δυσφημίσει την αντιπολίτευση, όπως επίσης τον συνασπισμό που στηρίζει, έγινε σήμερα γνωστό από την ηγεσία του, έπειτα από μια συνεδρίαση κρίσης των κομμάτων της πλειοψηφίας.

Επιπλέον, το ακροδεξιό κόμμα δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας του κόμματος, Ματίας Μπέκστρομ Γιόχανσον, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Η εκπομπή έρευνας Kalla fakta του τηλεοπτικού δικτύου TV4 αποκάλυψε την Τρίτη την ύπαρξη 23 ανώνυμων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους ελέγχει η υπηρεσία επικοινωνίας του ακροδεξιού κόμματος, κατά τη διάρκεια μιας πολύμηνης έρευνας με τη χρήση κρυφής κάμερας.

Η έρευνα δείχνει ότι οι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων για να δυσφημήσουν τη Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αλλά επίσης άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού που στηρίζουν οι Σουηδοί Δημοκράτες.

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις αυτής της έρευνας, το πρώτο επεισόδιο της οποίας προβλήθηκε την 7η Μαΐου, διατυπώθηκε σωρεία επικρίσεων σε βάρος του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον και της κυβέρνησής του, που κατηγορούνται ότι δεν θέλουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να τεθεί το ακροδεξιό κόμμα ενώπιον των ευθυνών του.

Οι γραμματείς των κομμάτων που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό πέρασαν το απόγευμα στο γραφείο στο κοινοβούλιο του κόμματος των Μετριοπαθών, του Σουηδού πρωθυπουργού, για να συζητήσουν τις αποκαλύψεις της εκπομπής Kalla Fakta.

«Δεν έχουμε ούτε φιλοδοξία ούτε στόχο» να κλείσουμε τους σχετικούς λογαριασμούς, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος έπειτα από αυτήν τη συνάντηση.

Με αυτήν την απάντηση απέρριψε το αίτημα του κόμματος των Φιλελευθέρων, μέλους του συνασπισμού, που ζητούσε το κλείσιμο αυτών των λογαριασμών.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε», πρόσθεσε ο Μπέκστρομ Γιόχανσον, ο οποίος απλά συναίνεσε στο να διαγραφούν 45 μηνύματα τα οποία δεν συνάδουν με τη συμφωνία που συνάφθηκε για τον συνασπισμό τον Οκτώβριο του 2022 μαζί με τους Μετριοπαθείς, του Χριστιανούς Δημοκράτες και τους Φιλελεύθερους.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τα κόμματα του συνασπισμού δεσμεύονταν να «συμβάλουν στη διατήρηση ενός καλού κλίματος συνεργασίας και να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια μιλώντας με σεβασμό για τους κυρίους εκπροσώπους» των άλλων κομμάτων.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Τζίμι Άκεσον χαρακτήρισε την Τρίτη την έρευνα του TV4 «εσωτερική επιχείρηση επιρροής», σε ένα βίντεο στο YouTube.

Λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες πιστώνονται με σχεδόν 19% στην πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις, πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες, πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

