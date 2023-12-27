Προκαταρκτική έρευνα για εγκλήματα πολέμου ξεκίνησαν οι δικαστικές αρχές της Ουκρανίας μετά τις πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν τρεις Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το Κίεβο το συμβάν σημειώθηκε αυτόν τον μήνα κοντά στο χωριό Ρομπότινε, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Πλάνα από τη βιντεοσκοπημένη εκτέλεση αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τα πλάνα αυτά, που δείχνουν τρεις άοπλες φιγούρες να στέκουν ακίνητες και κατόπιν να καταρρέουν, αφού δέχονται πυρά.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα αυτό.

«Αυτή είναι άλλη μια περίπτωση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όσον αφορά τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου από την επιτιθέμενη χώρα» ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα στην ανακοίνωσή του.

Στις 3 Δεκεμβρίου η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου αφού κυκλοφόρησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα άλλο βίντεο που δείχνει πολλούς στρατιώτες να πυροβολούν δύο Ουκρανούς οι οποίοι παραδίδονται και βγαίνουν από το χαράκωμά τους. Τον περασμένο Μάρτιο ένας αιχμάλωτος Ουκρανός στρατιώτης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αφού ακούστηκε να φωνάζει «Δόξα στην Ουκρανία», μια φράση που έχει πάρει ιδιαίτερο νόημα και χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς ως καθημερινός χαιρετισμός από την έναρξη του πολέμου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

