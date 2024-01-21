ΗΠΑ: Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία

Περίπου 90 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας η οποία έπληξε πολλές πολιτείες την περασμένη εβδομάδα.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Τενεσί και 16 στο Όρεγκον το οποιο παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις σφοδρές καταιγίδες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν επίσης χωρίς ρεύμα σε μεγάλες περιοχές της χώρας.

Ο παγετός αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ενώ ο αριθμός των νεκρών ήταν μεγαλύτερος στο Τενεσί και το Όρεγκον, έχουν αναφερθεί θάνατοι στο Ιλινόις, την Πενσυλβάνια, τον Μισισιπή, την Ουάσιγκτον, το Κεντάκι, το Ουισκόνσιν, τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και σε άλλες περιοχές.

Σε ένα περιστατικό στο Πόρτλαντ του Όρεγκον την περασμένη Τετάρτη, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία όταν ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώση ενός καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος και χτύπημα στο όχημα στο οποίο ταξίδευαν. Ένα μωρό που επέβαινε στο όχημα επέζησε.

Άλλοι θάνατοι παραμένουν υπό διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που σκοτώθηκε σε ατύχημα όπου εμπλέκονταν πέντε αυτοκίνητα στο Κεντάκι, ενώ τέσσερις ακόμη έχασαν τη ζωή τους στο Ιλινόις.

Πέντε άνθρωποι - οι περισσότεροι από τους οποίους εικάζεται ότι ήταν άστεγοι - πέθαναν κατά τη διάρκεια μόλις τεσσάρων ημερών στο Σιάτλ, σύμφωνα με το Associated Press.

Πηγή: skai.gr

