Μετεωρίτης έκανε τη νύχτα μέρα στη Γερμανία - Δείτε βίντεο

Η NASA παρακολουθεί μεγάλους αστεροειδείς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη γη - Μια πιθανή επικίνδυνη σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί το 2182

μετεωρίτης

Μία ακίνδυνη ακτίδα φωτός από μετεωρίτη που αποσυντίθεται φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Γερμανίας νωρίς το πρωί της Κυριακής πριν πέσει στη γη.

Ο αστεροειδής 2024 BX 1 , ο οποίος χαρακτηρίστηκε προσωρινά ως Sar2736, προσγειώθηκε έξω από το Βερολίνο κοντά στο Nennhausen γύρω στη 1:30 π.μ., δήλωσαν αστρονόμοι και παρατηρητές.

Ανακαλύφθηκε από τον Ούγγρο αστρονόμο Krisztián Sárneczky λίγες ώρες πριν από την πρόσκρουσή του, σύμφωνα με τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση .

Η NASA επιβεβαίωσε το περιστατικό στο X περίπου 20 λεπτά πριν την πρόσκρουση.

Οι κάτοικοι μπόρεσαν να δουν το μετεωρίτη να πέφτει από τον ουρανό και έπειτα δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η NASA παρακολουθεί μεγάλους αστεροειδείς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη γη.

Η επόμενη πιθανή επικίνδυνη σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί το 2182 , όταν υπάρχει πιθανότητα 1 στις 2.700 ένας μικρός κοντά στη Γη αστεροειδής που ονομάζεται Bennu να διαπεράσει την ατμόσφαιρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία μετεωρίτης Αστεροειδής
