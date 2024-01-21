Μετεωρίτης έκανε τη νύχτα μέρα στη Γερμανία - Δείτε βίντεο

Μία ακίνδυνη ακτίδα φωτός από μετεωρίτη που αποσυντίθεται φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Γερμανίας νωρίς το πρωί της Κυριακής πριν πέσει στη γη.

Ο αστεροειδής 2024 BX 1 , ο οποίος χαρακτηρίστηκε προσωρινά ως Sar2736, προσγειώθηκε έξω από το Βερολίνο κοντά στο Nennhausen γύρω στη 1:30 π.μ., δήλωσαν αστρονόμοι και παρατηρητές.

Ανακαλύφθηκε από τον Ούγγρο αστρονόμο Krisztián Sárneczky λίγες ώρες πριν από την πρόσκρουσή του, σύμφωνα με τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση .

Η NASA επιβεβαίωσε το περιστατικό στο X περίπου 20 λεπτά πριν την πρόσκρουση.

Οι κάτοικοι μπόρεσαν να δουν το μετεωρίτη να πέφτει από τον ουρανό και έπειτα δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Another *incredible* shot of the small asteroid burning up above Germany just moments ago—wow. pic.twitter.com/OGl0GuWGe6 — Dr Robin George Andrews 🌋☄️ (@SquigglyVolcano) January 21, 2024

Here's the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1 — Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024

Prague's view of #Sar2736: a minor planet entering Earth's atmosphere on Jan 21, 2024, at 00:32 UT. pic.twitter.com/KXDnBvzmGX — Hanjie Tan (@HonkitTan) January 21, 2024

Η NASA παρακολουθεί μεγάλους αστεροειδείς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη γη.

Η επόμενη πιθανή επικίνδυνη σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί το 2182 , όταν υπάρχει πιθανότητα 1 στις 2.700 ένας μικρός κοντά στη Γη αστεροειδής που ονομάζεται Bennu να διαπεράσει την ατμόσφαιρα.

Πηγή: skai.gr

