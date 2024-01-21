Νοσταλγοί του Λένιν συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Μόσχα, μπροστά στο μαυσωλείο του, για να τιμήσουν τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του ηγέτη της επανάστασης των μπολσεβίκων και της Σοβιετικής Ένωσης.

Παρά το δριμύ ψύχος, καθώς η θερμοκρασία είχε πέσει γύρω στους -15°C, δεκάδες άνθρωποι περίμεναν στην ουρά, στην Κόκκινη Πλατεία, για να αποθέσουν λίγα λουλούδια στη σορό του.

Το μαυσωλείο, ένα κτίριο από μαύρη και κόκκινη πέτρα, φιλοξενεί την ταριχευμένη σορό του Λένιν, υπό τη σκιά του Κρεμλίνου, από το 1930 και παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ πριν από 30 και πλέον χρόνια, τουριστικό αξιοθέατο.

Büyük kurtarıcı,işçi ve köylünün ilk vatanını münkün kılan Yüce Lenin'in ölümünün 100.yılı

Moskva'da Çok sayıda yoldaşımız mozolesine çiçek bırakmak için Kızıl Meydandaydı...#Ленин #Lenin #СССР #USSR pic.twitter.com/1LKUkgwyQ8 — | | Алексей Марков¹⁹¹⁷ | | (@1917CCCP2) January 21, 2024

Η Γιούλια, μια δημοτική σύμβουλος 47 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πήγε στην Κόκκινη Πλατεία «για να τιμήσει τη μνήμη του Βλαντίμιρ Λένιν, του ηγέτη μας, του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους» που αγωνιζόταν «για τη δικαιοσύνη».

«Έπαιξε ρόλο όχι μόνο για τη Ρωσία αλλά και για όλον τον κόσμο», πρόσθεσε ο 73χρονος Νικολάι. Το ίδιο επιχείρημα προέβαλε και η συνομήλική του συνταξιούχος Όλγκα, που δήλωσε ότι ο Λένιν «έκανε πολλά» και «δημιούργησε το κράτος».

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν πορτρέτα του ηγέτη της επανάστασης που πέθανε το 1924 σε ηλικία 53 ετών. Άλλοι κρατούσαν σημαίες του Κομμουνιστικού κόμματος, το οποίο εκπροσωπείται στη Δούμα και είναι μεταξύ των κομμάτων στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στις εκλογές.

Ο Λένιν «εκπροσωπεί ένα ιδανικό, που θα έπρεπε όχι μόνο να γίνεται σεβαστό αλλά και να το ακολουθούμε», είπε η 78χρονη Βαλεντίνα Αλεξαντρόβνα, που κρατούσε ένα μικρό μπουκέτο στα χέρια της. Η Ρωσίδα συνταξιούχος πρόσθεσε ότι «μόνο» το δόγμα του Λένιν μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία «να βγει από την σημερινή κατάσταση».

«Η χώρα μας είναι στο χείλος του γκρεμού», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.