Tουλάχιστον 100 διαδηλωτές απομακρύνθηκαν σιδηροδέσμιοι την Πέμπτη απόγευμα, όταν αστυνομικοί της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, φορώντας ειδικά εξοπλισμένες στολές, προχώρησαν σε επιχείρηση μέσα στο φοιτητικό campus μετά την απόφαση του προέδρου του Πανεπιστημίου Της Κολούμπια για εκκένωση και διάλυση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ενάντια του Ισραήλ που ήταν σε εξέλιξη.

Μετά τις συλλήψεις, άλλοι διαδηλωτές προσπάθησαν να αποκλείσουν το σύνολο των λεωφορείων της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης που μετέφεραν τους συλληφθέντες από την περιοχή.

Δεκάδες αστυνομικοί με πανοπλία και προσωπίδες κατέβηκαν έσπευσαν στο campus του Morningside Heights λίγο μετά τη 1 μ.μ. και περικύκλωσαν του διαδηλωτές που είχαν στήσει σκηνές στο σημείο από την Τετάρτη το πρωί.

Πάνω από 100 φοιτητές φέρεται πως αγνόησαν το αίτημα να απομακρυνθούν από το χώρο που ανήκει στις φοιτητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και μετά την προειδοποίηση της διοίκησης να εκκενώσουν μέχρι τις 9 μ.μ. την Τετάρτη αλλιώς θα αντιμετωπίσουν τις όποιες ποινικές συνέπειες.

Αρχικά, αστυνομικοί εισήλθαν στον πανεπιστημιακό χώρο και προειδοποίησαν τους διαδηλωτές ότι θα συλληφθούν αν δεν αποχωρήσουν.

Οι διαδηλωτές αγνόησαν την προτροπή τους κι έτσι προχώρησαν εν συνεχεία σε μαζικές συλλήψεις.

Oπως περιγράφει η NYP, οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές κάθονταν ήσυχα σε σειρές και δεν αντιστάθηκαν στη σύλληψη.

Θεατές κατέκριναν το σκηνικό και φώναζαν στις αρχές να υποχωρήσουν μη προχωρώντας στις συλλήψεις, φωνάζοντας "ντροπή, ντροπή, ντροπή!" και απαιτώντας "αφήστε τους να φύγουν!"

Πριν εισέλθει στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, η αστυνομία είχε αποκλείσει τις οδούς 114η και 115η νότια της κύριας εισόδου τους.

