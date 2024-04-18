Κροατία: Ψάχνει εταίρο για... κυβέρνηση το HDZ μετά τη νίκη του στις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς εκτίμησε σήμερα ότι η παράταξή του, η Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ), θα ανακοινώσει τον κυβερνητικό εταίρο της «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές που δεν της χάρισε αυτοδυναμία.

«Μιλήσαμε με ορισμένους τη νύχτα κιόλας των εκλογών. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν σήμερα», ανέφερε ο Πλένκοβιτς σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, επειδή απαιτήθηκε επανάληψη της ψηφοφορίας σε δύο εκλογικά τμήματα εξαιτίας παρατυπιών. Με καταμετρημένο το 99,3% των ψήφων, η Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ) εξασφαλίζει 61 από τις 151 έδρες στη νέα βουλή – πέντε λιγότερες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2020. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP) του προέδρου της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, με 42 έδρες. Ακολουθούν το ακροδεξιό Κίνημα για την Πατρίδα (14 έδρες), η υπερσυντηρητική «Γέφυρα» (11 έδρες) και το κόμμα των αριστερών οικολόγων (10 έδρες). Άλλα τρία μικρότερα κόμματα θα εκπροσωπηθούν στη νέα βουλή.

Το ακροδεξιό Κίνημα για την Πατρίδα έχει εκδηλώσει την πρόθεση να συνεργαστεί υπό προϋποθέσεις με την HDZ. Άλλωστε ορισμένα στελέχη της προέρχονται από τους κόλπους της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης.

Η υπερσυντηρητική «Γέφυρα» και το κόμμα «Μπορούμε» των αριστερών οικολόγων απηύθυναν έκκληση για συστράτευση δυνάμεων εναντίον της HDZ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

