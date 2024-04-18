ΗΠΑ: Περιορισμούς στον Ιρανό ΥΠΕΞ κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσθετους περιορισμούς μετακίνησης στην αντιπροσωπεία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, όταν θα επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη για συναντήσεις στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ.

Οι περιορισμοί αυτοί επιτρέπουν στην αντιπροσωπεία να μετακινείται μόνο σε ακτίνα δύο τετραγώνων γύρω από την έδρα του ΟΗΕ, μεταξύ του ΟΗΕ και της ιρανικής διπλωματικής αποστολής και κατοικίας και μεταξύ του ΟΗΕ και του αεροδρομίου Τζον Φ. Κένεντι, διευκρίνισε ο Πατέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

