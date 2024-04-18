Η αστυνομία συνέλαβε εκ νέου τον Πίτερ Μάρελ, σύζυγο της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP), όπως μεταδίδουν το BBC και άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία δεν κατονομάζεται ο Μάρελ, αναφέρεται ότι ανακρίνεται 59χρονος που συνελήφθη εκ νέου στο πλαίσιο της έρευνας για το κόμμα SNP. Η προηγούμενη φορά που συνελήφθη ο 59χρονος Μάρελ ήταν τον Απρίλιο του 2023.

Εκπρόσωπος του SNP αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν ανάρμοστο «σε αυτό το στάδιο».

Η Στέρτζον, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Σκωτίας από το 2014 μέχρι την παραίτησή της τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, συνελήφθη επίσης πέρυσι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Αφέθηκε όμως ελεύθερη χωρίς να απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος της. Έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Οι αρχές ερευνούν τι απέγιναν περισσότερες από 600.000 στερλίνες (700.000 ευρώ) από δωρεές που είχε συγκεντρώσει το κόμμα το 2017, αλλά εξαφανίστηκαν χωρίς να υπάρχουν δικαιολογητικά για τέτοιες δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

