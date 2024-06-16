Δυτική Όχθη: Έφηβος νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έφηβος σκοτώθηκε από πυρά δυνάμεων του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ πηγή στον ισραηλινό στρατό επιβεβαίωσε πως μέλη του άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης.

Ο Άμπντουλ Ραχμάν Σουλτάν Χατάτμπα, 16 ετών, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην κοινότητα Μπέιτ Φουρίκ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, κοντά στη Νάμπλους, ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εφόδου αυτής —45χρονος και ακόμη ένας 16χρονος— και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο στην πόλη κι έριξαν «πραγματικές σφαίρες εναντίον κατοίκων», μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, πηγή του στον ισραηλινό στρατό ανέφερε πως, κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης στον τομέα της Νάμπλους, «δεκάδες ύποπτοι πέταξαν πέτρες προς την κατεύθυνση των δυνάμεων ασφαλείας», οι οποίες αντέδρασαν κάνοντας χρήση «μέσων αντιμετώπισης ταραχών» κι ανοίγοντας πυρ «με αληθινές σφαίρες».

Στη Δυτική Όχθη καταγραφόταν ήδη τα τελευταία δυο χρόνια έξαρση της βίας, που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 546 Παλαιστίνιοι στην περιοχή αυτή, υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εβραίων εποίκων, σύμφωνα με τους αριθμούς της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί σε παλαιστινιακές επιθέσεις, κατά επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

