Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί 53χρονος πλοίαρχος στην καμπίνα του, από μέλος του πληρώματος στο φορτηγό πλοίο που βρισκόταν ανοιχτά του Ρεθύμνου.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρεθύμνου από το ναυτικό πράκτορα του Φ/Γ πλοίου «ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» Ν.Ρ. 08, για το περιστατικό.

Το πλοίο ελλιμενίστηκε στο λιμάνι του Ρεθύμνου και στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του 53χρονου.

Η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

