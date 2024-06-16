Τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ, Ελευθέριου Καλογιάννη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας.

«Ένα ιδιαίτερα θλιβερό για τα Γιάννενα και την Ήπειρο νέο μάθαμε σήμερα. Ήσυχα και πλήρης ημερών απεβίωσε ο Ελευθέριος Καλογιάννης του Σταύρου πρώην βουλευτής Ιωαννίνων, αυτοδημιούργητος και επιτυχημένος επιχειρηματίας και πολλά άλλα ακόμη που τα ξέρει και τα αναγνώρισε η Γιαννιώτικη κοινωνία κατά τη διάρκεια της πολυετούς και δυναμικής δημόσιας παρουσίας του όπως η γόνιμη συμμετοχή του στα αθλητικά και αυτοδιοικητικά δρώμενα του τόπου μας» ανέφερε σε γραπτή δήλωση του ο Κ. Τασούλας.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Ελ. Καλογιάννης, «Ξεκινώντας από τους Χουλιαράδες των Τζουμέρκων και την σκληραγωγία του πατρικού καρβουνιάρικου ακολούθησε, μετά τη Ζωσιμαία, ανώτερες τεχνικές σπουδές στην Αθήνα που τον έκαναν έναν πολύ πετυχημένο αλλά και γενναιόδωρο σε προσφορά ιδίως στα μακρινά χωριά του Νομού μας εργολάβο δημοσίων έργων. Πρωτοεκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων στις πρώτες Μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974 και ακολούθησαν άλλες τέσσερις εκλογές του μέχρι το 1993 αφήνοντας ένα δημιουργικό αποτύπωμα για τον τόπο. Δυναμικός, πείσμων όσο και τεκμηριωμένος διεκδικητής για τα Γιάννινα χειρίστηκε με επιτυχία τα Ηπειρωτικά ζητήματα.»

Ο κ. Τασούλας σημείωσε επίσης ότι «Το τελευταίο ίσως από τα γραπτά του, που ήταν πολλά, έχει τον τίτλο «Η Οδύσσεια μου». Εδώ λοιπόν σήμερα η «Οδύσσειά» του ολοκληρώνεται έπειτα από μια πολυκύμαντη, δραστήρια αλλά και στοχαστική ζωή. Το παράδειγμα του θα μας θυμίζει πως η ζωή κατακτιέται και δικαιώνεται συγχρόνως όταν η προσπάθεια για προκοπή και προσφορά είναι συνεχής και γνήσια. Στην σύζυγό του Ευτυχία, στα παιδιά του Σταύρο, Ειρήνη και Τατιάνα στα εγγόνια και τα δισέγγονά του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια» πρόσθεσε στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.