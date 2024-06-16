ΗΠΑ: Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ Γκάλαντ αναμένεται «σύντομα» στο Πεντάγωνο

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ θα μεταβεί «σύντομα» στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον ομόλογό του Λόιντ Όστιν για τον πόλεμο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους την Τρίτη, ο κ. Γκάλαντ αποδέχθηκε πρόταση του κ. Όστιν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, εξήγησε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο υποπτέραρχος Πάτρικ Ράιντερ.

Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει οριστεί ακόμη, πάντως ο σκοπός είναι να «συζητηθούν περαιτέρω οι τρέχουσες εξελίξεις ασφαλείας στη Μέση Ανατολή», διευκρίνισε ο αμερικανός ανώτατος αξιωματικός μέσω X.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να ασκεί πίεση, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα, προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που διαβεβαιώνει πως βρίσκει σύμφωνο τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.296 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

