Ως κίνηση που ρίχνει «λάδι στη φωτιά» εκτιμάται η ανακοίνωση του Ισραήλ την Τετάρτη ότι θα δώσει την άδεια σε Ισραηλινούς εποίκους να επιστρέψουν σε τρεις πρώην οικισμούς στη Δυτική Όχθη, όπου τους είχε απαγορευθεί να μπουν μετά την εκκένωση που διατάχθηκε το 2005.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας έκανε αυτήν την ανακοίνωση την ίδια ημέρα που Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, και την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ να περιορίσει τον εποικισμό στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να γίνει η καρδιά του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους, μαζί με τη Γάζα.

Οι τρεις οικισμοί, Σα-νουρ, Γκανίμ και Καντίμ, βρίσκονται κοντά στις παλαιστινιακές πόλεις Τζενίν και Ναμπλούς, που θεωρούνται προπύργιο ένοπλων οργανώσεων στη βόρεια Δυτική Όχθη. Σε έναν τέταρτο οικισμό, τον Χομές, είχε δοθεί η άδεια επιστροφής πέρυσι, αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε μια τροποποίηση στον αποκαλούμενο «νόμο αποδέσμευσης» του 2005. Για την επιστροφή στους τρεις άλλους οικισμούς απαιτείτο η άδεια του στρατού, ο οποίος έχει τον γενικό έλεγχο στη Δυτική Όχθη.

«Η εβραϊκή εξουσία στην Ιουδαία και τη Σαμάρια εγγυάται την ασφάλεια, η εφαρμογή του νόμου για την ακύρωση της αποδέσμευσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη οικισμών και θα παρέχει ασφάλεια στους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της Δυτικής Όχθης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε το Ισραήλ για αδιαλλαξία που πυροδοτεί την περιφερειακή αστάθεια, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη έως ότου το Ισραήλ αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. «Ένα κράτος εντός των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλιώς δεν θα υπάρξει ασφάλεια ή ειρήνη για κανέναν και η μάχη θα συνεχιστεί» προειδοποίησε ο εκπρόσωπος Ναμπίλ Άμπου Ρουντέινα.

Η περσινή τροποποίηση του νόμου απεμπλοκής θεωρήθηκε ότι ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση των παλαιών εβραϊκών οικισμών της Δυτικής Όχθης που είχαν εκκενωθεί το 2005, με βάση ένα σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν. Σύμφωνα με εκείνο το σχέδιο, στο οποίο είχε αντιταχθεί το κίνημα των εποίκων, διατάχθηκε η εκκένωση και των 21 εβραϊκών οικισμών στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι οικισμοί στη Δυτική Όχθη δεν επηρεάστηκαν, εκτός από τους τέσσερις στους οποίους θα επιτραπεί ξανά η πρόσβαση τώρα.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 500.000 Εβραίοι έποικοι ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Άλλες 200.000 ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Για τους Παλαιστίνιους, και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας, οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι. Το Ισραήλ το αμφισβητεί, επικαλούμενο ιστορικούς, βιβλικούς και πολιτικούς λόγους καθώς επίσης και ζητήματα ασφαλείας. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, η επέκταση των οικισμών συνεχίστηκε υπό διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.