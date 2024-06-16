Νέες ανταλλαγές πυρών του στρατού του Ισραήλ και της Χεζμπολά του Λιβάνου

Η λιβανική Χεζμπολά και ο ισραηλινός στρατός αντάλλαξαν για ακόμη μια φορά χθες Σάββατο πυρά σε τομείς στη μεθόριο των δυο κρατών, ενώ παλαιστινιακό κίνημα έκανε λόγο για θάνατο στις τάξεις του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην περιοχή αυτή.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου, οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και στον ισραηλινό στρατό είναι στην πράξη καθημερινές.

Οι επιθέσεις της λιβανικής παράταξης κλιμακώθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατο, την Τρίτη, ενός από τα πιο σημαντικά στελέχη του στρατιωτικού της βραχίονα, του Ταλίμπ Σάμι Αμπντάλα, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην Τζουαΐγια, στον νότο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως προχώρησν στην εξόντωση του Αμπντάλα, ο οποίος κατ’ αυτές είχε «σχεδιάσει και διαπράξει επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ.

Χθες η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως στοχοποίησε βάση στη Μερόν με «κατευθυνόμενους πυραύλους» κι εξαπέλυσε drones μιας κατεύθυνσης εναντίον άλλης βάσης, «στο πλαίσιο της ανταπόδοσης της δολοφονίας που διαπράχθηκε από τον εχθρό στην Τζουαΐγια».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως έγιναν εκτοξεύσεις «δυο πυραύλων» εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στη Μερόν, όπου δεν αναφέρθηκαν κατ’ αυτές ούτε θύματα, ούτε ζημιές.

Εναέρια οχήματα στάλθηκαν εξάλλου από τον Λίβανο στην ισραηλινή επικράτεια και κατέπεσαν στην περιοχή Γκορέν, πρόσθεσαν, διευκρινίζοντας ότι προκάλεσαν πυρκαγιά.

Μαχητικό αεροσκάφος «έπληξε τρομοκράτη της Χεζμπολά» και το πυροβολικό άνοιξε πυρ για την «εξάλειψη απειλής» στην περιοχή Αϊταρούν, στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ακόμη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ανέφερε πως μαχητής του σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα χθες, αξιωματούχοι του ΟΗΕ εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης.

«Ο κίνδυνος λάθος υπολογισμού που θα οδηγούσε σε ξαφνική και ευρύτερη ένοπλη σύρραξη είναι υπαρκτός», υπογράμμισαν η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά).

Με κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, η ολλανδή διπλωμάτισσα και ο ισπανός στρατιωτικός κάλεσαν «τα μέρη να παύσουν πυρ και να αρχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη πολιτικής και διπλωματικής λύσης».

Η Χεζμπολά, παράταξη υποστηριζόμενη από το Ιράν, είναι ισχυρό ένοπλο κίνημα και πολιτικό κόμμα-κλειδί στον Λίβανο.

Τους οκτώ και πλέον μήνες εχθροπραξιών στα σύνορα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 471 άνθρωποι στη λιβανική επικράτεια, τουλάχιστον 91 άμαχοι και κάπου 300 μαχητές της Χεζμπολά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15 ισραηλινοί στρατιωτικοί και 11 άμαχοι, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Και στις δυο πλευρές των συνόρων, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

