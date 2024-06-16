Σομαλία: Έξι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση

Βόμβα που είχαν τοποθετήσει τζιχαντιστές της οργάνωσης Σεμπάμπ εξερράγη χθες Σάββατο πλήττοντας οχηματοπομπή του σομαλικού στρατού, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικούς, ανάμεσά τους συνταγματάρχη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη έγινε καθώς δύναμη περιπολούσε πέρα από την πόλη Γκοφγκαντούντ, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Μπαϊντόα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της αφρικανικής χώρας.

«Έξι μέλη του στρατού», ανάμεσά τους συνταγματάρχης, «σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χασάν Μοχάμεντ, αξιωματικός στην Μπαϊντόα. Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Η Σεμπάμπ, τζιχαντιστική οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια.

Οι τοποθετήσεις βομβών και άλλες επιθέσεις είναι συχνές στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου και στην Μπαϊντόα, μολονότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα, η σομαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως πέντε στρατιώτες και σχεδόν 50 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν στη Σελντίρ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Η Σεμπάμπ («Νεολαία») πολεμά για πάνω από 16 χρόνια εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Παρότι εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα το 2011 από δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης, παραμένει παρούσα σε αγροτικές περιοχές. Από εκεί εξαπολύει συχνές επιθέσεις εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, κυρίως στη Σομαλία, αλλά και σε γειτονικά κράτη, ειδικά στην Κένυα.

Η σομαλική ομοσπονδιακή κυβέρνηση διεξάγει από το περασμένο καλοκαίρι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, με υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, της δύναμης ATMIS της Αφρικανικής Ένωσης και παραστρατιωτικών ομάδων διαφόρων φυλών, που επέτρεψαν να ανακαταληφθούν τομείς της κεντρικής Σομαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

