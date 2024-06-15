Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες στην Ελβετία για την Διεονή Διάσκεψη για την Ειρήνη στο θέρετρο του Μπέργκενστοκ, στην οποία συμμετέχουν περίπου 90 αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων και οργανισμών, περιλαμβανομένων σχεδόν όλων των ηγετών της ΕΕ.

Κατά την πρώτη ημέρα της Διάσκεψης, ο πρωθυπουργός έλαβε μέρος στις εργασίες και στη συνέχεια είχε τετ-α-τετ με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, ενόψει της Συνόδου ηγετών του ΕΛΚ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν το άτυπο δείπνο των ηγετών της ΕΕ, όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα σημαντικά ευρωπαϊκά αξιώματα.

Πριν το δείπνο, οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για την οικογενειακή φωτογραφία, με τον πρωθυπουργό να λαμβάνει τη θέση ανάμεσα στην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Kamala Harris, η οποία συμμετέχει στη Διάσκεψη αντί του Προέδρου Biden, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, και πίσω από τους δύο συνδιοργανωτές, τον Πρόεδρο Zelenskyy της Ουκρανίας και την Πρόεδρο της Ελβετίας Viola Amherd.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να τοποθετηθεί σήμερα στην ολομέλεια, ενώ θα έχει παρέμβαση και στην ομάδα εργασίας για τη θεματική της επισιτιστικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.