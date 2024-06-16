Φορτηγό το οποίο πλέει ακυβέρνητο και φλεγόμενο στον Κόλπο του Άντεν αφού χτυπήθηκε από πυραύλους τους οποίους εξαπέλυσαν από το έδαφος της Υεμένης οι αντάρτες Χούθι εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλήρωμα του Verbena, σκάφους υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειριζόταν πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, επιβίβασε παραπλέον εμπορικό πλοίο, το Anna Meta, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Υπογράμμισε επίσης, σε επικριτικό τόνο, ότι «η ιρανική φρεγάτα IRIN Jamaran βρισκόταν οκτώ ναυτικά μίλια από το Verbena», μολαταύτα «δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου» που εξέπεμψε το πλήρωμα.

Το Verbena εξέπεμψε κλήση για βοήθεια εξαιτίας πυρκαγιών πάνω στο σκάφος αφού χτυπήθηκε από δυο πυραύλους κρουζ των Χούθι την Πέμπτη, σύμφωνα με τη CENTCOM. Είχε ήδη χτυπηθεί, λιγότερες από 24 ώρες νωρίτερα, σε επίθεση των ανταρτών με πυραύλους.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ελικόπτερο που απονηώθηκε από το USS Philippine Sea (CG 58), παρέλαβε «σοβαρά τραυματισμένο» ναυτικό, μέλος του πληρώματος, και τον μετέφερε σε «συμμαχικό σκάφος» για του προσφερθεί ιατρική περίθαλψη. Ούτε η εθνικότητα, ούτε η σοβαρότητα της κατάστασης του ναυτικού αυτού έχουν ανακοινωθεί.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο διά θαλάσσης στην περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας. Βύθισαν ένα πλοίο, κατέλαβαν δεύτερο, σκότωσαν τρεις ναυτικούς σε κάποιες από τις ενέργειές τους.

Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες

Την Τετάρτη, άλλο φορτηγό, το ελληνόκτητο Tutor, υπό σημαία Λιβερίας, επίσης εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, εξαιτίας εισροής νερού αφού χτυπήθηκε από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «λευκού χρώματος και μήκους πέντε ως επτά μέτρων» και πύραυλο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Το Tutor πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα

Εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε μέσω Telegram πως το Verbena οδεύει να βυθιστεί στον Κόλπο του Άντεν ενώ το Tutor «κινδυνεύει να βουλιάξει εντός ωρών».

Οι Χούθι «αφιερώνουν» τις επιθέσεις στα δυο πλοία «στους αδελφούς μας που πολεμούν στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε και πρόσθεσε πως οι αντάρτες επαναλαμβάνουν «την προειδοποίησή τους προς όλες τις εταιρείες όσον αφορά τις συνέπειες που έχουν οι δοσοληψίες με το Ισραήλ και η μετάβαση των πλοίων τους σε λιμάνια της Παλαιστίνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

