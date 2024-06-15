Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένας 90χρονος ασέλγησε σε βάρος 11χρονου κοριτσιού στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες thesstoday.gr σήμερα (Σάββατο 15/6) το μεσημέρι όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Νικήτης.
Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη.
Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.
