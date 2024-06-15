Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστική καταγγελία στη Χαλκιδική: 90χρονος ασέλγησε σε 11χρονο κορίτσι

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη

ασελγεια

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένας 90χρονος ασέλγησε σε βάρος 11χρονου κοριτσιού στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες thesstoday.gr σήμερα (Σάββατο 15/6) το μεσημέρι όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Νικήτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ασέλγεια Χαλκιδική ηλικιωμένος κορίτσι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark